ukrprom2014 написав:Если с Б5 пополняете, то комиссия по Б5 будет.
Эти гении даже не удосужились в квитанции о переводе с б5 указывать в поле Сумма Комиссии сумму этой самой комиссии. Ид.бл. И какой ненормальный из таза (и/или нбу) придумал пополнять кредитный счет в терминале максимум до 3 тыс грн. Хорошо была валюта на обмен для до-погашении лимита. Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь. И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности). Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь.
Alex2007 написав:Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь. И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности). Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь.
Слово - золото! З банків, геть! Що зробив давно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Что-то у меня, в последнее время, прям чёрная полоса с этими р2р переводами. Сначала Восток, потом Алюсик. Несколько дней назад Абанк https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4972294#p4972294 , сегодня ТАС - ситуация один в один. И везде одно и тоже, неудачная операция и при этом на карте доноре деньги холдятся. Хорошо хоть тут поддержка адекватная, не начали рассказывать про три дня, а просто оформили заявку. Посмотрим, как быстро решат.
С 1 июня monobank прекращает сотрудничество с одним из своих партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.
Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью “Минфину”.
“У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса”, — прокомментировал Олег Гороховский.
Как отмечает издание, ранее у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч грн.
“Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тысяч грн”, — написал автор отзыва.
Вот, даже Горох понял что иметь дело с тазом идет во вред. Таз, скамтесь дальше в том же духе.