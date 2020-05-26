ukrprom2014 написав:Если с Б5 пополняете, то комиссия по Б5 будет.
Эти гении даже не удосужились в квитанции о переводе с б5 указывать в поле Сумма Комиссии сумму этой самой комиссии. Ид.бл. И какой ненормальный из таза (и/или нбу) придумал пополнять кредитный счет в терминале максимум до 3 тыс грн. Хорошо была валюта на обмен для до-погашении лимита. Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь. И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности). Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь.
Alex2007 написав:Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь. И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности). Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь.
Слово - золото! З банків, геть! Що зробив давно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Что-то у меня, в последнее время, прям чёрная полоса с этими р2р переводами. Сначала Восток, потом Алюсик. Несколько дней назад Абанк https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4972294#p4972294 , сегодня ТАС - ситуация один в один. И везде одно и тоже, неудачная операция и при этом на карте доноре деньги холдятся. Хорошо хоть тут поддержка адекватная, не начали рассказывать про три дня, а просто оформили заявку. Посмотрим, как быстро решат.
С 1 июня monobank прекращает сотрудничество с одним из своих партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.
Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью “Минфину”.
“У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса”, — прокомментировал Олег Гороховский.
Как отмечает издание, ранее у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч грн.
“Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тысяч грн”, — написал автор отзыва.
Вот, даже Горох понял что иметь дело с тазом идет во вред. Таз, скамтесь дальше в том же духе.
Интересно, а что это происходит? Раньше меня ТАС гордо отшивал при попытке получить Б5 (главным образом, по причине отсутствия официального места работы), по Weekend кредитный лимит, само собой, тоже не дал, а теперь названивают каждую неделю с уговорами оформить Б5. Что это они так переменились? Так сильно припекло? При одном из звонков спрашиваю, мол, а как же без официального места работы, на что отвечают, мол, до 30 000 грн. кредитного лимита без справки о доходах. Кто-то может это подтвердить, что дают Б5 без официального места работы? Чтоб не ходить впустую. Обнаружилось, что в отделении так и валяется моя карта Weekend, которую я заказал по акции Черная пятница еще в ноябре 2018. Тогда кредитный лимит не дали, поэтому не стал забирать. А если сейчас за ней прийти, первый год обслуживания будет бесплатным, т.к. карта оформлялась по акции на черную пятницу? Кстати, а кредитный лимит могут дать по тому Weekend'у, по которому отказались давать лимит при оформлении? Или для этого надо закрывать карточный счет и открывать новый (но Weekend же больше не оформляется)? P.S. А официальный представитель банка здесь на ветке имеется?
candidat, скорее всего без официального трудоустройства Б5 стало возможно оформить с момента, когда карту стали выдавать без кредитного лимита. Я оформлял в декабре 2018 г. Но нет никакой гарантии, что лимит выдадут. Я оформлял как без справки о доходах с места работы, так и с ней — результат один, в лимите отказано.
С ноября 2019 года по существующему WC уже нельзя в отделении подать заявку на увеличение кредитного лимита. Поэтому шансы очень маленькие.
Если будите оформлять Б5 с нуля, то: — можно воспользоваться реферальной программой (сообщить свой номер другу, тот подаст заявку на желание оформить карту), возможно, при общении с менеджером получиться что-то узнать про кредитный лимит (одобрили или нет); — при оформлении карты, на этапе до подачи банком запроса в УБКИ, скорее всего лучше закрыть имеющиеся там задолженности.
PS Представитель есть, но редко появляется. Пробуйте к нему обратиться в личку на сайте Минфина.
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candidat написав:Интересно, а что это происходит? Раньше меня ТАС гордо отшивал при попытке получить Б5 (главным образом, по причине отсутствия официального места работы), по Weekend кредитный лимит, само собой, тоже не дал, а теперь названивают каждую неделю с уговорами оформить Б5. Что это они так переменились? Так сильно припекло?
Припекают планы на продажу продуктов у отделения. Дадут кред лимит или нет от этих звонков имхо ни как не зависит.
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