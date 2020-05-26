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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3411341234133414>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 02:29

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:Если с Б5 пополняете, то комиссия по Б5 будет.


Эти гении даже не удосужились в квитанции о переводе с б5 указывать в поле Сумма Комиссии сумму этой самой комиссии. Ид.бл.
И какой ненормальный из таза (и/или нбу) придумал пополнять кредитный счет в терминале максимум до 3 тыс грн. Хорошо была валюта на обмен для до-погашении лимита. Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь.
И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности).
Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:46

  Alex2007 написав:Собственно говоря, рассчитался с тазом и никаких дел с ним больше иметь не собираюсь.
И пускай наши керманычи, мечтая про свой cashless, дальше продолжают придумывать идиотские ограничения (а "тазы" соотв. вводить это все в действие, устанавливая новые и новые идиотские комиссии, одновременно заманивая своими кешбеками и акциями, условия которых они не выполняют при первой же возможности).
Все больше и больше геморроя и нервотрепки от наших недобанков, а прибыли почти никакой - смысл с ними возиться. Максимум на что годятся - это хранение валюты (пока бесплатно, назовем это так) в спокойные времена и экстренная покупка валюты. По большому счету - всё. Хотя "внезапно" "самолет с валютой" может и не прилететь. :lol:

Слово - золото! З банків, геть! :) Що зробив давно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:35

Re: ТАСКОМБАНК

Что-то у меня, в последнее время, прям чёрная полоса с этими р2р переводами.
Сначала Восток, потом Алюсик. Несколько дней назад Абанк https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4972294#p4972294 , сегодня ТАС - ситуация один в один.
И везде одно и тоже, неудачная операция и при этом на карте доноре деньги холдятся. Хорошо хоть тут поддержка адекватная, не начали рассказывать про три дня, а просто оформили заявку.
Посмотрим, как быстро решат.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:11

  Фантом написав:Хорошо хоть тут поддержка адекватная, не начали рассказывать про три дня, а просто оформили заявку.

Нечувано для ТАСі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:09

klug эт точно :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:13

Re: ТАСКОМБАНК

https://news.finance.ua/ru/news/-/47152 ... om-tigipko
С 1 июня monobank прекращает сотрудничество с одним из своих партнеров — Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в интервью “Минфину”.

“У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса”, — прокомментировал Олег Гороховский.

Как отмечает издание, ранее у одного из клиентов возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч грн.

“Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) — так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тысяч грн”, — написал автор отзыва.


Вот, даже Горох понял что иметь дело с тазом идет во вред. :lol:
Таз, скамтесь дальше в том же духе. :lol: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:01

Интересно, а что это происходит? Раньше меня ТАС гордо отшивал при попытке получить Б5 (главным образом, по причине отсутствия официального места работы), по Weekend кредитный лимит, само собой, тоже не дал, а теперь названивают каждую неделю с уговорами оформить Б5. Что это они так переменились? Так сильно припекло?
При одном из звонков спрашиваю, мол, а как же без официального места работы, на что отвечают, мол, до 30 000 грн. кредитного лимита без справки о доходах. Кто-то может это подтвердить, что дают Б5 без официального места работы? Чтоб не ходить впустую.
Обнаружилось, что в отделении так и валяется моя карта Weekend, которую я заказал по акции Черная пятница еще в ноябре 2018. Тогда кредитный лимит не дали, поэтому не стал забирать. А если сейчас за ней прийти, первый год обслуживания будет бесплатным, т.к. карта оформлялась по акции на черную пятницу?
Кстати, а кредитный лимит могут дать по тому Weekend'у, по которому отказались давать лимит при оформлении? Или для этого надо закрывать карточный счет и открывать новый (но Weekend же больше не оформляется)?
P.S. А официальный представитель банка здесь на ветке имеется?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:28

Re: ТАСКОМБАНК

candidat, скорее всего без официального трудоустройства Б5 стало возможно оформить с момента, когда карту стали выдавать без кредитного лимита. Я оформлял в декабре 2018 г. Но нет никакой гарантии, что лимит выдадут. :( Я оформлял как без справки о доходах с места работы, так и с ней — результат один, в лимите отказано.

С ноября 2019 года по существующему WC уже нельзя в отделении подать заявку на увеличение кредитного лимита. Поэтому шансы очень маленькие.

Если будите оформлять Б5 с нуля, то:
— можно воспользоваться реферальной программой (сообщить свой номер другу, тот подаст заявку на желание оформить карту), возможно, при общении с менеджером получиться что-то узнать про кредитный лимит (одобрили или нет);
— при оформлении карты, на этапе до подачи банком запроса в УБКИ, скорее всего лучше закрыть имеющиеся там задолженности.

PS Представитель есть, но редко появляется. Пробуйте к нему обратиться в личку на сайте Минфина.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:31

  candidat написав:Интересно, а что это происходит? Раньше меня ТАС гордо отшивал при попытке получить Б5 (главным образом, по причине отсутствия официального места работы), по Weekend кредитный лимит, само собой, тоже не дал, а теперь названивают каждую неделю с уговорами оформить Б5. Что это они так переменились? Так сильно припекло?


Припекают планы на продажу продуктов у отделения.
Дадут кред лимит или нет от этих звонков имхо ни как не зависит.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:34

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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