Додано: Сер 27 тра, 2020 10:01

Интересно, а что это происходит? Раньше меня ТАС гордо отшивал при попытке получить Б5 (главным образом, по причине отсутствия официального места работы), по Weekend кредитный лимит, само собой, тоже не дал, а теперь названивают каждую неделю с уговорами оформить Б5. Что это они так переменились? Так сильно припекло?

При одном из звонков спрашиваю, мол, а как же без официального места работы, на что отвечают, мол, до 30 000 грн. кредитного лимита без справки о доходах. Кто-то может это подтвердить, что дают Б5 без официального места работы? Чтоб не ходить впустую.

Обнаружилось, что в отделении так и валяется моя карта Weekend, которую я заказал по акции Черная пятница еще в ноябре 2018. Тогда кредитный лимит не дали, поэтому не стал забирать. А если сейчас за ней прийти, первый год обслуживания будет бесплатным, т.к. карта оформлялась по акции на черную пятницу?

Кстати, а кредитный лимит могут дать по тому Weekend'у, по которому отказались давать лимит при оформлении? Или для этого надо закрывать карточный счет и открывать новый (но Weekend же больше не оформляется)?

P.S. А официальный представитель банка здесь на ветке имеется?