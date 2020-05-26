RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3411341234133414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:43

  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)

Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних
Alien
 
Повідомлень: 117
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:02

  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)

Из доступных на сейчас, только НеьКард Сибаса.
Если продаван юрлицо, то вероятность КБ большая.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:05

Re: ТАСКОМБАНК

Платил Б5 на новой почте за запчасти купленные в экзисте на терминале ощада (спецально попросил что-бы его включили). В этом случае был КБ. Но НП за наложку 5% хочет, так что это всё-равно не выгодно

ukrprom2014
Как нюкард поможет получить КБ при оплате терминалом на Новой почте?
Amid
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 12.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Как нюкард поможет получить КБ при оплате терминалом на Новой почте?
Через термінал звісно ніяк, але якщо платити через додаток НП і отримувач коштів буде юр. особа то...
Alien
 
Повідомлень: 117
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Как нюкард поможет получить КБ при оплате терминалом на Новой почте?

Никак.
Только через сайт НП или приложение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:25

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:Интересно, а что это происходит?

Ничо вам не дадут без работы :(
То отд-е балуется, пытается план по оформлению кредиток выполнить
Но гестапо у Таси не дремлет :(
Виику тож наврядли реанимируют
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31450
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2499 раз.
Подякували: 3669 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:33

Re: ТАСКОМБАНК

В продолжении этого. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4974379#p4974379
Тазик, такой тазик. Первый банк, который выступая эквайром послал клиента в банк эмитента карты за запросом, что деньги назад не вернулись. Типа, мы ж не знаем вернулись деньги на карту донора или нет. Пусть нам дадут оттуда ответ и мы допроведём операцию. Я такого пи...ца ни в одном банке не встречал. Они что сами не могут связаться?
Таких проблем не возникало ни с одним банком. Похоже придётся брать выписку и идти проторенной дорожкой.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4860662#p4860662
Тем более это уже не в первый раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 18.05.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3411341234133414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.