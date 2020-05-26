югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)
Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних
В продолжении этого. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4974379#p4974379 Тазик, такой тазик. Первый банк, который выступая эквайром послал клиента в банк эмитента карты за запросом, что деньги назад не вернулись. Типа, мы ж не знаем вернулись деньги на карту донора или нет. Пусть нам дадут оттуда ответ и мы допроведём операцию. Я такого пи...ца ни в одном банке не встречал. Они что сами не могут связаться? Таких проблем не возникало ни с одним банком. Похоже придётся брать выписку и идти проторенной дорожкой. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4860662#p4860662 Тем более это уже не в первый раз.