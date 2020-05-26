югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)
Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних
В продолжении этого. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4974379#p4974379 Тазик, такой тазик. Первый банк, который выступая эквайром послал клиента в банк эмитента карты за запросом, что деньги назад не вернулись. Типа, мы ж не знаем вернулись деньги на карту донора или нет. Пусть нам дадут оттуда ответ и мы допроведём операцию. Я такого пи...ца ни в одном банке не встречал. Они что сами не могут связаться? Таких проблем не возникало ни с одним банком. Похоже придётся брать выписку и идти проторенной дорожкой. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4860662#p4860662 Тем более это уже не в первый раз.
Striker написав:а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса.
Ну у меня тоже были минуса, когда просил картку, — отказ в лимите.
Когда подавал заявку, то даже запрос в УБКИ не шёл.
Ну и как гестапо узнало про минуса без запроса в УБКИ? Т.е. у вас был отказ на этапе анализа АНКЕТЫ Т.е. нуна правильно заполнять анкету, контролировать менагера, шобы все поля были правильно заполнены, указаны все ваши доходы и имущество, не перепутан основной и дополнительный заработок, указаны расходы на сопровождение кредзадолженноси в др. банках, указаны корректные телефоны коллег и друзей. Тут реальное гестапо Кроме этого помните, шо в БКИ часто отображается инфа ну месячной или 2х месячной давности, т.е. вот закрывать ненужные лимиты нуна было... ну месяц назад. Ну не было запроса у УБКИ. А в ПВБКИ был запрос? У нас 4 бюро типаработают, а реально лучше проверяться в УБКИ и ПВБКИ.