Додано: Сер 27 тра, 2020 13:51

MASolomko написав: Striker написав: а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса. а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса. Ну у меня тоже были минуса, когда просил картку, — отказ в лимите.



Когда подавал заявку, то даже запрос в УБКИ не шёл. Ну у меня тоже были минуса, когда просил картку, — отказ в лимите.Когда подавал заявку, то даже запрос в УБКИ не шёл.

Ну и как гестапо узнало про минуса без запроса в УБКИ?Т.е. у вас был отказ на этапе анализа АНКЕТЫТ.е. нуна правильно заполнять анкету, контролировать менагера, шобы все поля были правильно заполнены, указаны все ваши доходы и имущество, не перепутан основной и дополнительный заработок, указаны расходы на сопровождение кредзадолженноси в др. банках, указаны корректные телефоны коллег и друзей. Тут реальное гестапоКроме этого помните, шо в БКИ часто отображается инфа ну месячной или 2х месячной давности, т.е. вот закрывать ненужные лимиты нуна было... ну месяц назад.Ну не было запроса у УБКИ. А в ПВБКИ был запрос? У нас 4 бюро типаработают, а реально лучше проверяться в УБКИ и ПВБКИ.