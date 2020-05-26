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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3412341334143415>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:43

  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)

Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:02

  югин написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)

Из доступных на сейчас, только НеьКард Сибаса.
Если продаван юрлицо, то вероятность КБ большая.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:05

Re: ТАСКОМБАНК

Платил Б5 на новой почте за запчасти купленные в экзисте на терминале ощада (спецально попросил что-бы его включили). В этом случае был КБ. Но НП за наложку 5% хочет, так что это всё-равно не выгодно

ukrprom2014
Как нюкард поможет получить КБ при оплате терминалом на Новой почте?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Как нюкард поможет получить КБ при оплате терминалом на Новой почте?
Через термінал звісно ніяк, але якщо платити через додаток НП і отримувач коштів буде юр. особа то...
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:24

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Как нюкард поможет получить КБ при оплате терминалом на Новой почте?

Никак.
Только через сайт НП или приложение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:25

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:Интересно, а что это происходит?

Ничо вам не дадут без работы :(
То отд-е балуется, пытается план по оформлению кредиток выполнить
Но гестапо у Таси не дремлет :(
Виику тож наврядли реанимируют
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:33

Re: ТАСКОМБАНК

В продолжении этого. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4974379#p4974379
Тазик, такой тазик. Первый банк, который выступая эквайром послал клиента в банк эмитента карты за запросом, что деньги назад не вернулись. Типа, мы ж не знаем вернулись деньги на карту донора или нет. Пусть нам дадут оттуда ответ и мы допроведём операцию. Я такого пи...ца ни в одном банке не встречал. Они что сами не могут связаться?
Таких проблем не возникало ни с одним банком. Похоже придётся брать выписку и идти проторенной дорожкой.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4860662#p4860662
Тем более это уже не в первый раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:47

На следующей неделе поеду попрошайничать лимит на Б5 и заодно оформить Б5 в евро. Догадываюсь, что ничего не дадут, тем более, что
  MASolomko написав:при оформлении карты, на этапе до подачи банком запроса в УБКИ, скорее всего лучше закрыть имеющиеся там задолженности

а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:52

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса.
Ну у меня тоже были минуса, когда просил картку, — отказ в лимите.

Когда подавал заявку, то даже запрос в УБКИ не шёл.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:51

  MASolomko написав:
  Striker написав:а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса.
Ну у меня тоже были минуса, когда просил картку, — отказ в лимите.

Когда подавал заявку, то даже запрос в УБКИ не шёл.

Ну и как гестапо узнало про минуса без запроса в УБКИ? :shock:
Т.е. у вас был отказ на этапе анализа АНКЕТЫ :!: :(
Т.е. нуна правильно заполнять анкету, контролировать менагера, шобы все поля были правильно заполнены, указаны все ваши доходы и имущество, не перепутан основной и дополнительный заработок, указаны расходы на сопровождение кредзадолженноси в др. банках, указаны корректные телефоны коллег и друзей. Тут реальное гестапо :lol:
Кроме этого помните, шо в БКИ часто отображается инфа ну месячной или 2х месячной давности, т.е. вот закрывать ненужные лимиты нуна было... ну месяц назад.
Ну не было запроса у УБКИ. А в ПВБКИ был запрос? У нас 4 бюро типаработают, а реально лучше проверяться в УБКИ и ПВБКИ.
... делайте хоть что-нибудь!
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