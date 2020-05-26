Не хочу нікого обнадіювати, просто поділюсь власним досвідом, щоб не склалось однобоке враження про банк/продукт і не відлякало одразу тих, кому дуже треба, і кому може б і налили ліміту, але хто так і не спробував. Так от, по моїй рефералці, людям без офіційного працевлаштування і без рухомого/нерухомого майна налили ліміт більше 5000. Одного разу навіть при вказанні офіційного доходу 5000 гривень (тут як я почув, що це вказали в анкеті, то вже думав 100% відмова), теж дали з лімітом (щоправда мінімальним, але і те звучить, як фантастика, коли читаю скільком тут відмовляють). Тому скоринг банку не завжди зрозумілий, але кому не дуже далеко до відділення їхати, думаю, варто вже ж пробувати