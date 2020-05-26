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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:28

  clientage написав:
  candidat написав:Интересно, а что это происходит?

Ничо вам не дадут без работы :(
То отд-е балуется, пытается план по оформлению кредиток выполнить
Но гестапо у Таси не дремлет :(
Виику тож наврядли реанимируют

Не хочу нікого обнадіювати, просто поділюсь власним досвідом, щоб не склалось однобоке враження про банк/продукт і не відлякало одразу тих, кому дуже треба, і кому може б і налили ліміту, але хто так і не спробував. Так от, по моїй рефералці, людям без офіційного працевлаштування і без рухомого/нерухомого майна налили ліміт більше 5000. Одного разу навіть при вказанні офіційного доходу 5000 гривень (тут як я почув, що це вказали в анкеті, то вже думав 100% відмова), теж дали з лімітом (щоправда мінімальним, але і те звучить, як фантастика, коли читаю скільком тут відмовляють). Тому скоринг банку не завжди зрозумілий, але кому не дуже далеко до відділення їхати, думаю, варто вже ж пробувати
chico
 
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  #<1 ... 3412341334143415
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