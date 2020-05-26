Додано: Сер 27 тра, 2020 15:04

Stringer написав: Как только тазик стал выдавать кредитки, так сразу проявилась его маловразумительная скоринговая модель. Моей безработной жене, с отсутствием доходов, депозитов и недвижимости, налили в два раза больший лимит. В этой теме тоже все время пишут, что обеспеченным клиентам лимит не дают, а безработным нищебродам наливают по полной Как только тазик стал выдавать кредитки, так сразу проявилась его маловразумительная скоринговая модель. Моей безработной жене, с отсутствием доходов, депозитов и недвижимости, налили в два раза больший лимит. В этой теме тоже все время пишут, что обеспеченным клиентам лимит не дают, а безработным нищебродам наливают по полной

Ну если вы не видите тут логики, то это не значит, что скоринг бестолковый, просто они мыслят по другому.Когда рассматривают лимит вашей жене, то смотрят в первую очередь на вас, и думают примерно так: "Ага, вот у неё муж такой хороший, зарабатывает, есть недвижка, авто, доходы, но видимо денег мало ей дает, поэтому пришла к нам. Нальём ей побольше, девочка то, мужу не сразу о кредите скажет, а когда уже процентики накапают, но он то у неё хороший, всё заплатит."