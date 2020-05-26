Ничо вам не дадут без работы То отд-е балуется, пытается план по оформлению кредиток выполнить Но гестапо у Таси не дремлет Виику тож наврядли реанимируют
Не хочу нікого обнадіювати, просто поділюсь власним досвідом, щоб не склалось однобоке враження про банк/продукт і не відлякало одразу тих, кому дуже треба, і кому може б і налили ліміту, але хто так і не спробував. Так от, по моїй рефералці, людям без офіційного працевлаштування і без рухомого/нерухомого майна налили ліміт більше 5000. Одного разу навіть при вказанні офіційного доходу 5000 гривень (тут як я почув, що це вказали в анкеті, то вже думав 100% відмова), теж дали з лімітом (щоправда мінімальним, але і те звучить, як фантастика, коли читаю скільком тут відмовляють). Тому скоринг банку не завжди зрозумілий, але кому не дуже далеко до відділення їхати, думаю, варто вже ж пробувати
Ничо вам не дадут без работы То отд-е балуется, пытается план по оформлению кредиток выполнить Но гестапо у Таси не дремлет Виику тож наврядли реанимируют
Не хочу нікого обнадіювати, просто поділюсь власним досвідом, щоб не склалось однобоке враження про банк/продукт і не відлякало одразу тих, кому дуже треба, і кому може б і налили ліміту, але хто так і не спробував. Так от, по моїй рефералці, людям без офіційного працевлаштування і без рухомого/нерухомого майна налили ліміт більше 5000. Одного разу навіть при вказанні офіційного доходу 5000 гривень (тут як я почув, що це вказали в анкеті, то вже думав 100% відмова), теж дали з лімітом (щоправда мінімальним, але і те звучить, як фантастика, коли читаю скільком тут відмовляють). Тому скоринг банку не завжди зрозумілий, але кому не дуже далеко до відділення їхати, думаю, варто вже ж пробувати
Как только тазик стал выдавать кредитки, так сразу проявилась его маловразумительная скоринговая модель. Моей безработной жене, с отсутствием доходов, депозитов и недвижимости, налили в два раза больший лимит. В этой теме тоже все время пишут, что обеспеченным клиентам лимит не дают, а безработным нищебродам наливают по полной
Stringer написав:Как только тазик стал выдавать кредитки, так сразу проявилась его маловразумительная скоринговая модель. Моей безработной жене, с отсутствием доходов, депозитов и недвижимости, налили в два раза больший лимит. В этой теме тоже все время пишут, что обеспеченным клиентам лимит не дают, а безработным нищебродам наливают по полной
Ну если вы не видите тут логики, то это не значит, что скоринг бестолковый, просто они мыслят по другому. Когда рассматривают лимит вашей жене, то смотрят в первую очередь на вас, и думают примерно так: "Ага, вот у неё муж такой хороший, зарабатывает, есть недвижка, авто, доходы, но видимо денег мало ей дает, поэтому пришла к нам. Нальём ей побольше, девочка то, мужу не сразу о кредите скажет, а когда уже процентики накапают, но он то у неё хороший, всё заплатит."
Stringer І тут не завжди все так. Тут на гілці було багато прикладів, що і забезпеченим наливали і безробітним - нулі. Тому й думаю, що вгадати важко, як буде, але пробувати - варто, якщо, повторюсь, не надто затратно добратись до найближчого відділення (скажімо, якщо не треба їхати в маленького містечка в обласний центр).
Stringer написав:Как только тазик стал выдавать кредитки, так сразу проявилась его маловразумительная скоринговая модель. Моей безработной жене, с отсутствием доходов, депозитов и недвижимости, налили в два раза больший лимит. В этой теме тоже все время пишут, что обеспеченным клиентам лимит не дают, а безработным нищебродам наливают по полной
Ну если вы не видите тут логики, то это не значит, что скоринг бестолковый, просто они мыслят по другому. Когда рассматривают лимит вашей жене, то смотрят в первую очередь на вас, и думают примерно так: "Ага, вот у неё муж такой хороший, зарабатывает, есть недвижка, авто, доходы, но видимо денег мало ей дает, поэтому пришла к нам. Нальём ей побольше, девочка то, мужу не сразу о кредите скажет, а когда уже процентики накапают, но он то у неё хороший, всё заплатит."
Я не писал, что не вижу логики, я ставлю под сомнение разумность такой модели, это первое. А во вторых, вам нужно самому попытаться подать заявку, чтобы выяснить, что никакой информации о супругах тазик не выясняет.
chico написав:Stringer І тут не завжди все так. Тут на гілці було багато прикладів, що і забезпеченим наливали і безробітним - нулі. Тому й думаю, що вгадати важко, як буде, але пробувати - варто, якщо, повторюсь, не надто затратно добратись до найближчого відділення (скажімо, якщо не треба їхати в маленького містечка в обласний центр).
Да, поэтому и говорю, что система маловразумительная, и какая информация будет воспринята как благоприятная необъяснимо Их модель в корне отличается от скоринга в других банках
clientage написав:Ну и как гестапо узнало про минуса без запроса в УБКИ? Т.е. у вас был отказ на этапе анализа АНКЕТЫ
В ноябре 2018 года я с трудом получил WC даже без кредитного лимита — прописка в Донецкой области мешала (даже, если город давно под контролем украинской власти). В то время WC, Б5 в области не оформляли. Потом Тася снизошла и давай выдавать потребительские кредиты на товары, немного позже уже Б5. А минус могли узнать в первый раз оформления карты, потом кредитную историю банк мог бы мониторить тихоря, как делал это моно...
Скорее Тася в Донецкой области выдаёт лимит только зарплатчикам.
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