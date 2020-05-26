У меня три карты тазика у мамы, во всех случаях, звонили моему отцу и устраивали допрос с пристрастием, зачем вашей жене деньги, чё вы ей не даете деньги, мы видим шо у вас есть и т.п.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:53
У меня три карты тазика у мамы, во всех случаях, звонили моему отцу и устраивали допрос с пристрастием, зачем вашей жене деньги, чё вы ей не даете деньги, мы видим шо у вас есть и т.п.
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