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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:53
Stringer написав:
вам нужно самому попытаться подать заявку, чтобы выяснить, что никакой информации о супругах тазик не выясняет.
У меня три карты тазика у мамы, во всех случаях, звонили моему отцу и устраивали допрос с пристрастием, зачем вашей жене деньги, чё вы ей не даете деньги, мы видим шо у вас есть и т.п.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:17
Hack-Stock написав: Stringer написав:
вам нужно самому попытаться подать заявку, чтобы выяснить, что никакой информации о супругах тазик не выясняет.
У меня три карты тазика у мамы, во всех случаях, звонили моему отцу и устраивали допрос с пристрастием, зачем вашей жене деньги, чё вы ей не даете деньги, мы видим шо у вас есть и т.п.
Ну так она наверное дала его телефон как контактный, а на счёт, что им что то там видно, ну так и мусора часто на понт берут
я ж говорю - маловразумительные
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:06
ukrprom2014 написав: югин написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)
Из доступных на сейчас, только НеьКард Сибаса.
Если продаван юрлицо, то вероятность КБ большая.
Если заплачу Нью кард в приложении собственными деньгами, то если повезёт будет кешбек!? Ни каких лишних комиссий по идеи с дебетной карты содрать не должны?!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 03:30
Stringer написав:
Как только тазик стал выдавать кредитки, так сразу проявилась его маловразумительная скоринговая модель. Моей безработной жене, с отсутствием доходов, депозитов и недвижимости, налили в два раза больший лимит. В этой теме тоже все время пишут, что обеспеченным клиентам лимит не дают, а безработным нищебродам наливают по полной
100%.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 07:45
Alien написав: югин написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)
Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних
Я дико извиняюсь за жуткий офтоп. Но не далее как вчера оплачивал получение посылки для жены (очередной заказ из интернет-магазина) и обратил внимание на стоящий в углу терминал для оплаты (из приложения или еще как-то).
Понимаю, что это не тема "Новой Почты", и сразу дико извиняюсь перед модераторами, я вообще не замечен ранее в оффтопе, но дико заинтересовало:
1) что это за зверь и с чем его едят;
2) чем там стоит оплачивать и как. Первая мысль была скачать приложение "Новой Почты" и посмотреть, что там, но телефон и так переполнен;
3) а что, реально какой-то картой можно оплатить наложку и получить кэшбэк?
Если что, полный набор карт свинорыла (кроме Укрэксимовских) присутствует.
Заранее огромное спасибо за ответ, можно в личку.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 07:51
Striker написав:
На следующей неделе поеду попрошайничать лимит на Б5 и заодно оформить Б5 в евро. Догадываюсь, что ничего не дадут, тем более, что
MASolomko написав:
при оформлении карты, на этапе до подачи банком запроса в УБКИ, скорее всего лучше закрыть имеющиеся там задолженности
а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса.
Не понял фразу насчет "лучше закрыть имеющиеся там задолженности". И думаю, не понял не только я, поясните.
Теперь по поводу Б5. Одна из самых используемых мной карт (в связке с "Пудрой" жены). Лимита постоянно не хватает. Мечтаю увеличить хотя бы до 20к (сейчас всего 13).
Получил Б5 с кредлимитом 5000, не имея официальной работы и справки по зарплате (откуда ее взять, если нет оф.работы?) ровно 2 года назад. Так что Б5 с кредлимитом без офработы выдавали и продолжают выдавать.
Но... тут уж как повезет.
Иногда и со справкой кредлимит не наливают
Но надо стучаться, и Вам откроют.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 07:52
MASolomko написав: Striker написав:
а у меня куча оплат частями в примате + алла и форвард минуса.
Ну у меня тоже были минуса, когда просил картку, — отказ в лимите.
Когда подавал заявку, то даже запрос в УБКИ не шёл.
Извините, повторюсь: Вы о каких минусах говорите?
О том, что есть другие кредитки, и по ним есть минус? Или я не так Вас понял?
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