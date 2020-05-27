Додано: Чет 28 тра, 2020 07:45

Alien написав: югин написав: Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку) Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность получить кешбек за оплату наложки на новой почте: оплата через терминал ощада/привата/в приложении!?(можно в личку)

Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних Усе залежить від того хто відправник товару (він же отримувач платежу). У разі якщо це нормальна юр.особа - то кешбек з дуже високою ймовірністю буде, а якщо хитрозроблений "смарт-ас" ФОП, який отримує платіж на звичайну картку фізособи - не буде нічого гарного, а при оплаті кредитними ще й можне влетіти у копієчку на сплаті комісій. Як тут раніше рекомендували - щоб уникнути сплати зайвих комісій у випадках невизначеності того як піде у новій пошті оплата слуд використовувати Вікенд-кард з власними коштами на рахунку та з кредитним лімітом. Причому так щоб і власних коштів вистачало на повну оплату і ліміту. У випадку якщо буде усе гаразд - оплата піде за кредитні з кешбеком, а у разі якщо отримувач "смарт-ас" - то знамуться власні кошти, звичайно без кешбеку, але і без комісії за переказ кредитних

Я дико извиняюсь за жуткий офтоп. Но не далее как вчера оплачивал получение посылки для жены (очередной заказ из интернет-магазина) и обратил внимание на стоящий в углу терминал для оплаты (из приложения или еще как-то).Понимаю, что это не тема "Новой Почты", и сразу дико извиняюсь перед модераторами, я вообще не замечен ранее в оффтопе, но дико заинтересовало:1) что это за зверь и с чем его едят;2) чем там стоит оплачивать и как. Первая мысль была скачать приложение "Новой Почты" и посмотреть, что там, но телефон и так переполнен;3) а что, реально какой-то картой можно оплатить наложку и получить кэшбэк?Если что, полный набор карт свинорыла (кроме Укрэксимовских) присутствует.Заранее огромное спасибо за ответ, можно в личку.