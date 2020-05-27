Ну я хотів дописати - ''якщо є - то будь ласка напишіть в лічку'' - але подумав, що для гуру - це і так зрозуміло, а новачки все одно таких стежок не знають )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21
Re: ТАСКОМБАНК
Минусы по кредиткам.
Хотя ранее писали, что для получения Б5 старались даже закрыть часть кредитных карт или уменьшить по ним кредитные лимиты для уменьшения кредитной нагрузки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:25
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