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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19

  greenozon написав:
  1finanсier написав:Чи залишились ще безкомісні стежки ?


за такі питання тут по шапці можна дістати :)


Ну я хотів дописати - ''якщо є - то будь ласка напишіть в лічку'' - але подумав, що для гуру - це і так зрозуміло, а новачки все одно таких стежок не знають )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Не понял фразу насчет "лучше закрыть имеющиеся там задолженности".
  Искатель написав:Извините, повторюсь: Вы о каких минусах говорите?
О том, что есть другие кредитки, и по ним есть минус?
Минусы по кредиткам.

Хотя ранее писали, что для получения Б5 старались даже закрыть часть кредитных карт или уменьшить по ним кредитные лимиты для уменьшения кредитной нагрузки.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:25

  1finanсier написав:Через те, що вводиться комісія по п2п для виходу з платівки, тепер що,будь-яку можливість виводу грошей по безналу без комісії з Тасу вже прикрили? Чи залишились ще безкомісні стежки ?


Тільки кеди, або Ощадний (теоретично) з відлежкою.
jay2004
 
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