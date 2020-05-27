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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21
Искатель написав:
Не понял фразу насчет "лучше закрыть имеющиеся там задолженности".
Искатель написав:
Извините, повторюсь: Вы о каких минусах говорите?
О том, что есть другие кредитки, и по ним есть минус?
Минусы по кредиткам.
Хотя ранее писали, что для получения Б5 старались даже закрыть часть кредитных карт или уменьшить по ним кредитные лимиты для уменьшения кредитной нагрузки.
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MASolomko
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:25
1finanсier написав:
Через те, що вводиться комісія по п2п для виходу з платівки, тепер що,будь-яку можливість виводу грошей по безналу без комісії з Тасу вже прикрили? Чи залишились ще безкомісні стежки ?
Тільки кеди, або Ощадний (теоретично) з відлежкою.
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jay2004
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:11
jay2004 написав:
або Ощадний (теоретично) з відлежкою
А разве это поможет для вывода по безналу?
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tmp01
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:53
tmp01 сомнительно
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omb
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