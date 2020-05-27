Ну я хотів дописати - ''якщо є - то будь ласка напишіть в лічку'' - але подумав, що для гуру - це і так зрозуміло, а новачки все одно таких стежок не знають )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:21
Re: ТАСКОМБАНК
Минусы по кредиткам.
Хотя ранее писали, что для получения Б5 старались даже закрыть часть кредитных карт или уменьшить по ним кредитные лимиты для уменьшения кредитной нагрузки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:25
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:53
tmp01 сомнительно
Кешбечные карты!
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:25
З особистого досвіду,одержував місяці 3 тому, Б5 гривневу іменну безкоштовну,доходи не вказував,кредитний ліміт не просив, в результаті дали ліміт 3000гр
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:51
Допка B5 до Пудри
Пробачте, якщо вже десь проскакувало таке питання (не вдалось знайти). Якщо є Пудра з лімітом, яким чином до неї підключити B5 в той же ліміт, Тобто не відкривати B5 окремим лімітом, а щоб обидві картки використовували той самий. Більшість дописувачів про допку оформлювали, як правило, Пудру до B5, а не навпаки. Випуск такої додаткової B5 безкоштовний чи 200 гривень? Чи є нюанси?
|