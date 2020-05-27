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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:16
Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад
ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:33
clientage написав:
Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад
ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
Тимошенко 21. Около 10 банков в одном доме.
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lel
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:46
clientage написав:
А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
На Позняках є. Ще й ЕльХмель поруч
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:49
Акурат, 8.06.2020 заканчивается почти 3 фонда. И уже сегодня (10 дней до окончания!!!) Звонили и уточняли, что буду делать. Конечно, забирать (впервие за 2,5 года) - задумались. Явно били неготови... Жую попкорн ... И ждемс).
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:50
lel написав: clientage написав:
Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад
ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
Тимошенко 21. Около 10 банков в одном доме.
Мож де на Лениградке, там тож полно банок?
А то, чувствую, прийдется тащить кравчучку с Фестивального на Сабурова
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:55
clientage написав:
Мож де на Лениградке, там тож полно банок?
На Ленинградке ТАСа нет.
На Контрактовой ТАС и Альфа близко.
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100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:59
chipmunk написав: clientage написав:
А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
На Позняках є. Ще й ЕльХмель поруч
На Григоренко біля Кишені знайшов
Всьо, поїду до тещі на млинці. Ток прийдеться канячку захопити
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:00
clientage написав:
На Григоренко біля Кишені знайшов
Еге ж, воно
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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