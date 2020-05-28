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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:30

  Faceless написав:Левобережная, буквально рядом

Да, там нормальные отделения, не то что на позняках, и людей меньше.
Bosstone
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 21.04.10
Подякував: 600 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35

  ziks написав:Сейчас за женские карты требуют подписывать страховку -1%?


На ГЛ сказали, что от страховки можно отказаться, это не есть обязательным условием. В отделении на Тимошенко принципально отказались оформлять карту без страховки. Клиентоориентированность поражает, Сережа не может порядок навести.
По окончании депо, вынесу все под ноль
ziks
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Повідомлень: 429
З нами з: 22.01.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 3416341734183419
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