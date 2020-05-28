Да, там нормальные отделения, не то что на позняках, и людей меньше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:30
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35
На ГЛ сказали, что от страховки можно отказаться, это не есть обязательным условием. В отделении на Тимошенко принципально отказались оформлять карту без страховки. Клиентоориентированность поражает, Сережа не может порядок навести.
По окончании депо, вынесу все под ноль
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