Да, там нормальные отделения, не то что на позняках, и людей меньше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:30
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35
На ГЛ сказали, что от страховки можно отказаться, это не есть обязательным условием. В отделении на Тимошенко принципально отказались оформлять карту без страховки. Клиентоориентированность поражает, Сережа не может порядок навести.
По окончании депо, вынесу все под ноль
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:06
Ваау, бомба. И машинку мона под ПузатойХатой поставить. И ПУМБа там есть, чуток располовиню, жаль кеш-ина у Пумбы нема
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:18
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:26
Агаа. Кстати, СЛТ ж был кадато предправления НБУ, небойсь сможет по блату организовать выпуск единой грн-бумажки 1 понд, 2 понда, 3 понда.. ну шобы сэкономить на инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:39
В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:52
А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.
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