|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:30
Faceless написав:
Левобережная, буквально рядом
Да, там нормальные отделения, не то что на позняках, и людей меньше.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1431
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35
ziks написав:
Сейчас за женские карты требуют подписывать страховку -1%?
На ГЛ сказали, что от страховки можно отказаться, это не есть обязательным условием. В отделении на Тимошенко принципально отказались оформлять карту без страховки. Клиентоориентированность поражает, Сережа не может порядок навести.
По окончании депо, вынесу все под ноль
-
ziks
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 22.01.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:06
Faceless написав: clientage написав:
Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад
ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
Левобережная, буквально рядом
Ваау, бомба. И машинку мона под ПузатойХатой поставить. И ПУМБа там есть, чуток располовиню, жаль кеш-ина у Пумбы нема
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31487
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3672 раз.
-
- Профіль
-
2
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2255
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:26
Агаа. Кстати, СЛТ ж был кадато предправления НБУ, небойсь сможет по блату организовать выпуск единой грн-бумажки 1 понд, 2 понда, 3 понда.. ну шобы сэкономить на инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31487
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3672 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:39
В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 820
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:52
А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:51
Клиент_ написав:
А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.
Он и сейчас безплатний виход p2p с Плативки. Вот с 08.06.2020 уже будет 0,5% + 5 грн. Может Ви со входом путаете (там всегда бил комисс 0,5%, нецелевие средства - если заганяли по p2p)?
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2255
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:53
anikola13 написав:
В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?
Сейчас все кажись наливают 1000-2000 грн, за один подход. Если под Фонд - то проще в кассу.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2255
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Lost
, Кочевник
, Искатель
і 14 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|