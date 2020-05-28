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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:30

  Faceless написав:Левобережная, буквально рядом

Да, там нормальные отделения, не то что на позняках, и людей меньше.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35

  ziks написав:Сейчас за женские карты требуют подписывать страховку -1%?


На ГЛ сказали, что от страховки можно отказаться, это не есть обязательным условием. В отделении на Тимошенко принципально отказались оформлять карту без страховки. Клиентоориентированность поражает, Сережа не может порядок навести.
По окончании депо, вынесу все под ноль
ziks
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:06

  Faceless написав:
clientage написав:
  Amid написав:Квесторе_поверніться

C 08.06.2020

https://tascombank.ua/files/Dod_1_Platyvka_08062020.pdf

0,5% + 5 грн

Пункт 4.5

Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад :mrgreen:

ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую :mrgreen:
Левобережная, буквально рядом
Ваау, бомба. И машинку мона под ПузатойХатой поставить. И ПУМБа там есть, чуток располовиню, жаль кеш-ина у Пумбы нема :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:18

  clientage написав:
Ваау, бомба. И машинку мона под ПузатойХатой поставить. И ПУМБа там есть, чуток располовиню, жаль кеш-ина у Пумбы нема :)


Знатный движ намечается... ТАЗик готов кеш - ВСЕ идут к тебе за ликвидностью :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:26

  jay2004 написав:
  clientage написав:
Ваау, бомба. И машинку мона под ПузатойХатой поставить. И ПУМБа там есть, чуток располовиню, жаль кеш-ина у Пумбы нема :)


Знатный движ намечается... ТАЗик готов кеш - ВСЕ идут к тебе за ликвидностью :wink:

Агаа. Кстати, СЛТ ж был кадато предправления НБУ, небойсь сможет по блату организовать выпуск единой грн-бумажки 1 понд, 2 понда, 3 понда.. ну шобы сэкономить на инкассации :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:39

В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:52

А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:51

  Клиент_ написав:А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.


Он и сейчас безплатний виход p2p с Плативки. Вот с 08.06.2020 уже будет 0,5% + 5 грн. Может Ви со входом путаете (там всегда бил комисс 0,5%, нецелевие средства - если заганяли по p2p)?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:53

  anikola13 написав:В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?


Сейчас все кажись наливают 1000-2000 грн, за один подход. Если под Фонд - то проще в кассу.
jay2004
 
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