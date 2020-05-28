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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:30
Faceless написав:
Левобережная, буквально рядом
Да, там нормальные отделения, не то что на позняках, и людей меньше.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35
ziks написав:
Сейчас за женские карты требуют подписывать страховку -1%?
На ГЛ сказали, что от страховки можно отказаться, это не есть обязательным условием. В отделении на Тимошенко принципально отказались оформлять карту без страховки. Клиентоориентированность поражает, Сережа не может порядок навести.
По окончании депо, вынесу все под ноль
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:06
Faceless написав: clientage написав:
Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад
ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
Левобережная, буквально рядом
Ваау, бомба. И машинку мона под ПузатойХатой поставить. И ПУМБа там есть, чуток располовиню, жаль кеш-ина у Пумбы нема
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:26
Агаа. Кстати, СЛТ ж был кадато предправления НБУ, небойсь сможет по блату организовать выпуск единой грн-бумажки 1 понд, 2 понда, 3 понда.. ну шобы сэкономить на инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:39
В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?
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anikola13
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:52
А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:51
Клиент_ написав:
А разве р2р с Плат.был бесплатным? Они же уже давно вводили комис. на выход по р2р, или одумывались на время?
Я достаточно давно ушел из таса из-за их жадности на ставки и преграды что на вход, что на выход. Когда выводил последнее, 0,5% за р2р выход уже было.
Но нал. и беготню с ним меня достают больше, чем оплата 5грн.за каждые 10000 СЭПом из ТАС согласно тарифам. Если посчитать время и затраты на то, чтобы перенести наличку из точки А в точку Б, перенос налика может оказаться дороже, чем 0.05%.
Он и сейчас безплатний виход p2p с Плативки. Вот с 08.06.2020 уже будет 0,5% + 5 грн. Может Ви со входом путаете (там всегда бил комисс 0,5%, нецелевие средства - если заганяли по p2p)?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:53
anikola13 написав:
В свете введения комиссии за р2р.
Банкоматы каких банков наливают максимально за одну транзакцию?
Сейчас все кажись наливают 1000-2000 грн, за один подход. Если под Фонд - то проще в кассу.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:08
MASolomko написав: Искатель написав:
Не понял фразу насчет "лучше закрыть имеющиеся там задолженности".
Искатель написав:
Извините, повторюсь: Вы о каких минусах говорите?
О том, что есть другие кредитки, и по ним есть минус?
Минусы по кредиткам.
Хотя ранее писали, что для получения Б5 старались даже закрыть часть кредитных карт или уменьшить по ним кредитные лимиты для уменьшения кредитной нагрузки.
Как показал мой опыт использования более десятка кредитных карт, снижение общего кредитного лимита банками трактуется неоднозначно
Некоторые это воспринимают как "ухудшение материального положения".
Так что не факт, что стоит это делать.
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