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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3417341834193420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:10

  clientage написав:
  Amid написав:Квесторе_поверніться

C 08.06.2020

https://tascombank.ua/files/Dod_1_Platyvka_08062020.pdf

0,5% + 5 грн

Пункт 4.5

Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад :mrgreen:

ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую :mrgreen:


Я дико извиняюсь.. А разве с гривневого дебетового счета Вики нельзя стягивать сторонними инстрУментами?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:12

  jay2004 написав:Акурат, 8.06.2020 заканчивается почти 3 фонда. И уже сегодня (10 дней до окончания!!!) Звонили и уточняли, что буду делать. Конечно, забирать (впервие за 2,5 года) - задумались. Явно били неготови... Жую попкорн ... И ждемс).

Три Фонда на одно лицо? А у Вас титановые... нервы.
Искатель
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:13

  rollo написав:
  Искатель написав:Я дико извиняюсь за жуткий офтоп. Но не далее как вчера оплачивал получение посылки для жены (очередной заказ из интернет-магазина) и обратил внимание на стоящий в углу терминал для оплаты (из приложения или еще как-то).
Понимаю, что это не тема "Новой Почты", и сразу дико извиняюсь перед модераторами, я вообще не замечен ранее в оффтопе, но дико заинтересовало:
1) что это за зверь и с чем его едят;
2) чем там стоит оплачивать и как. Первая мысль была скачать приложение "Новой Почты" и посмотреть, что там, но телефон и так переполнен;
3) а что, реально какой-то картой можно оплатить наложку и получить кэшбэк?
Если что, полный набор карт свинорыла (кроме Укрэксимовских) присутствует.
Заранее огромное спасибо за ответ, можно в личку.

Отличное приложение. Зря не пользуетесь.

Да я только "за"! Может, немного проинструктируете, что и как? Лучше в личку, наверно.
Искатель
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:19

  Искатель написав:
  jay2004 написав:Акурат, 8.06.2020 заканчивается почти 3 фонда. И уже сегодня (10 дней до окончания!!!) Звонили и уточняли, что буду делать. Конечно, забирать (впервие за 2,5 года) - задумались. Явно били неготови... Жую попкорн ... И ждемс).

Три Фонда на одно лицо? А у Вас титановые... нервы.


Конечно, на разние. Яиц не имею... стальних.
jay2004
 
Повідомлень: 2256
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