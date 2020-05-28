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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:10
clientage написав:
Ну нал так нал
Пойдём в отд-е, замучаем инкассацию
Миха он не выдержал 4года назад
ПС. А подскажите, плииз, де у Киёве есть рядом Тася и Алка, возьму кравчучку с собой, инкассаторскую
Я дико извиняюсь.. А разве с гривневого дебетового счета Вики нельзя стягивать сторонними инстрУментами?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:12
jay2004 написав:
Акурат, 8.06.2020 заканчивается почти 3 фонда. И уже сегодня (10 дней до окончания!!!) Звонили и уточняли, что буду делать. Конечно, забирать (впервие за 2,5 года) - задумались. Явно били неготови... Жую попкорн ... И ждемс).
Три Фонда на одно лицо? А у Вас титановые... нервы.
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Искатель
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:13
rollo написав: Искатель написав:
Я дико извиняюсь за жуткий офтоп. Но не далее как вчера оплачивал получение посылки для жены (очередной заказ из интернет-магазина) и обратил внимание на стоящий в углу терминал для оплаты (из приложения или еще как-то).
Понимаю, что это не тема "Новой Почты", и сразу дико извиняюсь перед модераторами, я вообще не замечен ранее в оффтопе, но дико заинтересовало:
1) что это за зверь и с чем его едят;
2) чем там стоит оплачивать и как. Первая мысль была скачать приложение "Новой Почты"
и посмотреть, что там, но телефон и так переполнен;
3) а что, реально какой-то картой можно оплатить наложку и получить кэшбэк?
Если что, полный набор карт свинорыла (кроме Укрэксимовских) присутствует.
Заранее огромное спасибо за ответ, можно в личку.
Отличное приложение. Зря не пользуетесь.
Да я только "за"! Может, немного проинструктируете, что и как? Лучше в личку, наверно.
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Искатель
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:19
Искатель написав: jay2004 написав:
Акурат, 8.06.2020 заканчивается почти 3 фонда. И уже сегодня (10 дней до окончания!!!) Звонили и уточняли, что буду делать. Конечно, забирать (впервие за 2,5 года) - задумались. Явно били неготови... Жую попкорн ... И ждемс).
Три Фонда на одно лицо? А у Вас титановые... нервы.
Конечно, на разние. Яиц не имею... стальних.
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jay2004
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