Искатель написав:

Я дико извиняюсь за жуткий офтоп. Но не далее как вчера оплачивал получение посылки для жены (очередной заказ из интернет-магазина) и обратил внимание на стоящий в углу терминал для оплаты (из приложения или еще как-то).Понимаю, что это не тема "Новой Почты", и сразу дико извиняюсь перед модераторами, я вообще не замечен ранее в оффтопе, но дико заинтересовало:1) что это за зверь и с чем его едят;2) чем там стоит оплачивать и как. Первая мысль былаи посмотреть, что там, но телефон и так переполнен;3) а что, реально какой-то картой можно оплатить наложку и получить кэшбэк?Если что, полный набор карт свинорыла (кроме Укрэксимовских) присутствует.Заранее огромное спасибо за ответ, можно в личку.