gun написав:Интересно, это только у меня так? Уже несколько раз в этом году, когда заканчивается кредлимит на Вике и я пополняю с помощью пимбы - "погасить кредит". То 90-95% суммы приходит сразу, а оставшиеся 5-10%, одним - двумя траншами, в течении 1-2 недель. Причем Тася разбивает все транши на совершенно произвольные суммы с копейками.
А проверьте в ИБ остатки по Виике. Мож вы думаете, шо у вас все гроши на кредсчете, а там окажется шо часть на дебетном зависла. В этом случае все, шо вы лишнее (сверх кредитной части) загасите, будет выдавливаться из Таси по мере трат с кредитки
Я с дебетного и гашу. С него сразу списывается вся сумма. А кредитный пополняется частями. Вот вчера закончился кредлимит, перекинул на него чуть больше половины, а пришло ~ 95%. В апреле была такая же история.
gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
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ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
Во-во gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься? Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит