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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3418341934203421 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 206 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 49 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 57 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 206 Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:19 clientage написав: gun написав: Интересно, это только у меня так? Уже несколько раз в этом году, когда заканчивается кредлимит на Вике и я пополняю с помощью пимбы - "погасить кредит". То 90-95% суммы приходит сразу, а оставшиеся 5-10%, одним - двумя траншами, в течении 1-2 недель. Причем Тася разбивает все транши на совершенно произвольные суммы с копейками. Интересно, это только у меня так? Уже несколько раз в этом году, когда заканчивается кредлимит на Вике и я пополняю с помощью пимбы - "погасить кредит". То 90-95% суммы приходит сразу, а оставшиеся 5-10%, одним - двумя траншами, в течении 1-2 недель. Причем Тася разбивает все транши на совершенно произвольные суммы с копейками.

А проверьте в ИБ остатки по Виике. Мож вы думаете, шо у вас все гроши на кредсчете, а там окажется шо часть на дебетном зависла. В этом случае все, шо вы лишнее (сверх кредитной части) загасите, будет выдавливаться из Таси по мере трат с кредитки А проверьте в ИБ остатки по Виике. Мож вы думаете, шо у вас все гроши на кредсчете, а там окажется шо часть на дебетном зависла. В этом случае все, шо вы лишнее (сверх кредитной части) загасите, будет выдавливаться из Таси по мере трат с кредитки

Я с дебетного и гашу. С него сразу списывается вся сумма. А кредитный пополняется частями. Вот вчера закончился кредлимит, перекинул на него чуть больше половины, а пришло ~ 95%. В апреле была такая же история. Я с дебетного и гашу. С него сразу списывается вся сумма. А кредитный пополняется частями. Вот вчера закончился кредлимит, перекинул на него чуть больше половины, а пришло ~ 95%. В апреле была такая же история. gun Повідомлень: 306 З нами з: 23.09.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:51 gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей. 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre

за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC

за кредитную и за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A ramzes4

Повідомлень: 494 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1467 раз. Подякували: 109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:00 ramzes4 написав: gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей. ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.

Во-во

gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься?

Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит Во-во, а чо вы вдрух щас надумали погаситься?Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31496 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3672 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19 omb написав: jay2004 они уже преложили 12.5% и 2 выплаты процентов в месяц? они уже преложили 12.5% и 2 выплаты процентов в месяц?



Уже недели две, как спамят такими предложениями. Только актуально ли оно?? Уже недели две, как спамят такими предложениями. Только актуально ли оно?? jay2004 Повідомлень: 2258 З нами з: 19.02.09 Подякував: 51 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3418341934203421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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