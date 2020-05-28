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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3418341934203421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:19

  clientage написав:
  gun написав:Интересно, это только у меня так? Уже несколько раз в этом году, когда заканчивается кредлимит на Вике и я пополняю с помощью пимбы - "погасить кредит". То 90-95% суммы приходит сразу, а оставшиеся 5-10%, одним - двумя траншами, в течении 1-2 недель. Причем Тася разбивает все транши на совершенно произвольные суммы с копейками.

А проверьте в ИБ остатки по Виике. Мож вы думаете, шо у вас все гроши на кредсчете, а там окажется шо часть на дебетном зависла. В этом случае все, шо вы лишнее (сверх кредитной части) загасите, будет выдавливаться из Таси по мере трат с кредитки

Я с дебетного и гашу. С него сразу списывается вся сумма. А кредитный пополняется частями. Вот вчера закончился кредлимит, перекинул на него чуть больше половины, а пришло ~ 95%. В апреле была такая же история.
gun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:51

gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:00

  ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.

Во-во
gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься?
Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19

  omb написав:jay2004 они уже преложили 12.5% и 2 выплаты процентов в месяц? :)


Уже недели две, как спамят такими предложениями. Только актуально ли оно??
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