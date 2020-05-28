gun написав:Интересно, это только у меня так? Уже несколько раз в этом году, когда заканчивается кредлимит на Вике и я пополняю с помощью пимбы - "погасить кредит". То 90-95% суммы приходит сразу, а оставшиеся 5-10%, одним - двумя траншами, в течении 1-2 недель. Причем Тася разбивает все транши на совершенно произвольные суммы с копейками.
А проверьте в ИБ остатки по Виике. Мож вы думаете, шо у вас все гроши на кредсчете, а там окажется шо часть на дебетном зависла. В этом случае все, шо вы лишнее (сверх кредитной части) загасите, будет выдавливаться из Таси по мере трат с кредитки
Я с дебетного и гашу. С него сразу списывается вся сумма. А кредитный пополняется частями. Вот вчера закончился кредлимит, перекинул на него чуть больше половины, а пришло ~ 95%. В апреле была такая же история.
gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
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ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
Во-во gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься? Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит
Второй раз за три дня не удаётся перевести доллары с В5 на Ощадный - пишет:"Не удалось выполнить операцию". Причём первый раз с В5 деньги исчезли, возвращал через "горячую". Сейчас пока не знаю, чем закончится. У кого-то такое было? Да, опять исчезли с карты.
ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
Во-во gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься? Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит
Моих 10000 кредита, не всегда хватает на весь месяц. Поэтому приходиться пополнять в разные даты. Вот и вчера закончились. До этого года погашалась вся сумма, если была меньше потраченного кредита. А с января начались "транши". Например сегодня, из перекинутых ~5800 зачислилось ~5400. В январе вообще сразу не зачислилось, звонил на ГЛ, сказали сбой, но зачислили тремя проводками. После этого не звоню, просто жду, все приходит. Главное не забыть и не запутаться в поступлениях.
ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
Во-во gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься? Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит
Моих 10000 кредита, не всегда хватает на весь месяц. Поэтому приходиться пополнять в разные даты. Вот и вчера закончились. До этого года погашалась вся сумма, если была меньше потраченного кредита. А с января начались "транши". Например сегодня, из перекинутых ~5800 зачислилось ~5400. В январе вообще сразу не зачислилось, звонил на ГЛ, сказали сбой, но зачислили тремя проводками. После этого не звоню, просто жду, все приходит. Главное не забыть и не запутаться в поступлениях.
Угу. В вашем случае нуна таки контролировать, шобы провелись пердыдущие операции -- как минимум записи в Т2Ю перешли с латиницы в кириллицу Ну или не заморачиваться и не ьаки не запутаться в поступлениях. Передавайте привет смузистам у Таси. Хотя эт таже не смузистам, потому как Коповаи сделали нормальный продукт, и он прекрасно отображает проводки у Аккорда, например. Это привет барыгам у Таси, которые не соизволили докупить необходимый модуль
rollo написав:Отличное приложение. Зря не пользуетесь.
Да я только "за"! Может, немного проинструктируете, что и как? Лучше в личку, наверно.
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