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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3419342034213422>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:19

  clientage написав:
  gun написав:Интересно, это только у меня так? Уже несколько раз в этом году, когда заканчивается кредлимит на Вике и я пополняю с помощью пимбы - "погасить кредит". То 90-95% суммы приходит сразу, а оставшиеся 5-10%, одним - двумя траншами, в течении 1-2 недель. Причем Тася разбивает все транши на совершенно произвольные суммы с копейками.

А проверьте в ИБ остатки по Виике. Мож вы думаете, шо у вас все гроши на кредсчете, а там окажется шо часть на дебетном зависла. В этом случае все, шо вы лишнее (сверх кредитной части) загасите, будет выдавливаться из Таси по мере трат с кредитки

Я с дебетного и гашу. С него сразу списывается вся сумма. А кредитный пополняется частями. Вот вчера закончился кредлимит, перекинул на него чуть больше половины, а пришло ~ 95%. В апреле была такая же история.
gun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:51

gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.
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ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:00

  ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.

Во-во
gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься?
Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:19

  omb написав:jay2004 они уже преложили 12.5% и 2 выплаты процентов в месяц? :)


Уже недели две, как спамят такими предложениями. Только актуально ли оно??
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:29

Re: ТАСКОМБАНК

Второй раз за три дня не удаётся перевести доллары с В5 на Ощадный - пишет:"Не удалось выполнить операцию". Причём первый раз с В5 деньги исчезли, возвращал через "горячую". Сейчас пока не знаю, чем закончится.
У кого-то такое было?
Да, опять исчезли с карты. :evil:
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:43

  clientage написав:
  ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.

Во-во
gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься?
Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит :)

Моих 10000 кредита, не всегда хватает на весь месяц. Поэтому приходиться пополнять в разные даты. Вот и вчера закончились. До этого года погашалась вся сумма, если была меньше потраченного кредита. А с января начались "транши". Например сегодня, из перекинутых ~5800 зачислилось ~5400. В январе вообще сразу не зачислилось, звонил на ГЛ, сказали сбой, но зачислили тремя проводками. После этого не звоню, просто жду, все приходит. Главное не забыть и не запутаться в поступлениях. :wink:
gun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:11

  gun написав:
  clientage написав:
  ramzes4 написав:gun ну так у вас по кредитному счете не все операции были проведены. Поэтому и загасить всю сумму сразу не получилось. И по мере проведения по кредитному счету операций прошло погашение "траншами" в размере проведенных платежей.

Во-во
gun, а чо вы вдрух щас надумали погаситься?
Ведь гасить мона до 25го след. месяца, и только ту сумму, шо указана в задолженности предыдущего периода -- Тася касиво её рисует в строке "Сума до погашення" и полностью без остатка принимает на баланс и больше ничо не просит :)

Моих 10000 кредита, не всегда хватает на весь месяц. Поэтому приходиться пополнять в разные даты. Вот и вчера закончились. До этого года погашалась вся сумма, если была меньше потраченного кредита. А с января начались "транши". Например сегодня, из перекинутых ~5800 зачислилось ~5400. В январе вообще сразу не зачислилось, звонил на ГЛ, сказали сбой, но зачислили тремя проводками. После этого не звоню, просто жду, все приходит. Главное не забыть и не запутаться в поступлениях. :wink:

Угу. В вашем случае нуна таки контролировать, шобы провелись пердыдущие операции -- как минимум записи в Т2Ю перешли с латиницы в кириллицу :) Ну или не заморачиваться и не ьаки не запутаться в поступлениях.
Передавайте привет смузистам у Таси. Хотя эт таже не смузистам, потому как Коповаи сделали нормальный продукт, и он прекрасно отображает проводки у Аккорда, например. Это привет барыгам у Таси, которые не соизволили докупить необходимый модуль :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:27

  Искатель написав:
  rollo написав:Отличное приложение. Зря не пользуетесь.

Да я только "за"! Может, немного проинструктируете, что и как? Лучше в личку, наверно.

Керуйте, відстежуйте шлях, оформлюйте та оплачуйте посилки «Нова Пошта» через мобільний додаток. Економте час у відділеннях.
Реєстрація в додатку автоматично додає в програму лояльності: ідентифікація без документів; Кешбек на бонусний рахунок і розрахунок бонусами за майбутні посилки; додаткові дні зберігання у відділенні.
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✓ отримуйте повідомлення про посилки на ваше ім'я, вони автоматично додаються в розділ "Мої відправлення"
✓ трекінг: відстежуйте посилку за номером накладної
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И да, оплата нью через приложение за доставку с 5% кешбэка.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:55

Re: ТАСКОМБАНК

Товариство,а скажіть як ТАСя протрактує сьогоднішні операції онлайн операції по WC,вже наступним місяцем чи ще поточним,важливо для кешбеку,бо цього вже вибрав по максимуму?!!!!
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:57

  t-step написав:Товариство,а скажіть як ТАСя протрактує сьогоднішні операції онлайн операції по WC,вже наступним місяцем чи ще поточним,важливо для кешбеку,бо цього вже вибрав по максимуму?!!!!

Хм. Пополняшки мабил и инета может и седняшним днем провести. Покупки в магазах -- скорее всего уже от 1/06 пойдут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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