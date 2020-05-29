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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:59

t-step
Разумеется, что следующим! Разве что вы где-то попадёте на терминал ТАСа - тогда могут быть варианты...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:00

  t-step написав:Товариство,а скажіть як ТАСя протрактує сьогоднішні операції онлайн операції по WC,вже наступним місяцем чи ще поточним,важливо для кешбеку,бо цього вже вибрав по максимуму?!!!!

Тіки шо дали кешбек по WC, значить буде наступним місяцем.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:10

  Ferlakur написав:
  t-step написав:Товариство,а скажіть як ТАСя протрактує сьогоднішні операції онлайн операції по WC,вже наступним місяцем чи ще поточним,важливо для кешбеку,бо цього вже вибрав по максимуму?!!!!

Тіки шо дали кешбек по WC, значить буде наступним місяцем.

Щаа пересчитают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:06

Re: ТАСКОМБАНК

Друзья,поодскажите, отлежка 1 день как считается? Если сегодня ложу на Ощадный,то в понедельник уже могу снять? Или только вторником снятие?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:08

  _PORT_UA написав:Друзья,поодскажите, отлежка 1 день как считается? Если сегодня ложу на Ощадный,то в понедельник уже могу снять? Или только вторником снятие?

вторник
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:09

Шаблоны только у меня пропали?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:29

  Hack-Stock написав:
  _PORT_UA написав:Друзья,поодскажите, отлежка 1 день как считается? Если сегодня ложу на Ощадный,то в понедельник уже могу снять? Или только вторником снятие?

вторник

Понял.

А не знаете до какого времени можно депозит пополнить,чтобы прошло текущим днем? До 22-00?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:48

  Ferlakur написав:Шаблоны только у меня пропали?

Мої на місці.
Alien
 
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  Ferlakur написав:Шаблоны только у меня пропали?

Перезайдіть, бажано перед цим повністю зупинити застосунок.
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klug
 
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