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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:09

а кто как думает комиссию за п2п по плативке с 8 июня - будут учитывать по дате операции или дате проведения по счёту?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:01

  uaprofi написав:а кто как думает комиссию за п2п по плативке с 8 июня - будут учитывать по дате операции или дате проведения по счёту?

Написано в тарифах п.4.5: плата одноразово від суми операції у день надання послуги
Думаю это означает сразу, т.е. по факту. Тася ведь не дура откладывать приятное на потом :wink:
Кассандра
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