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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:09
а кто как думает комиссию за п2п по плативке с 8 июня - будут учитывать по дате операции или дате проведения по счёту?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:01
Написано в тарифах п.4.5: плата одноразово від суми операції у день надання послуги
Думаю это означает сразу, т.е. по факту. Тася ведь не дура откладывать приятное на потом
Додано: Нед 31 тра, 2020 07:45
Re: ТАСКОМБАНК
Проблема:
2 месяца как ушло письмо от нотариуса с запросом на суму для оформления наследства на вклад.
ТАС не отвечает.
Что делать?
п.с.
Аналогичная проблема с Глобусом.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:11
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