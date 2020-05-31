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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:09
а кто как думает комиссию за п2п по плативке с 8 июня - будут учитывать по дате операции или дате проведения по счёту?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:01
uaprofi написав:
а кто как думает комиссию за п2п по плативке с 8 июня - будут учитывать по дате операции или дате проведения по счёту?
Написано в тарифах п.4.5: плата одноразово від суми операції у день надання послуги
Думаю это означает сразу, т.е. по факту. Тася ведь не дура откладывать приятное на потом
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Кассандра
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Додано: Нед 31 тра, 2020 07:45
Проблема:
2 месяца как ушло письмо от нотариуса с запросом на суму для оформления наследства на вклад.
ТАС не отвечает.
Что делать?
п.с.
Аналогичная проблема с Глобусом.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:11
Guineapig написав:
Проблема:
2 месяца как ушло письмо от нотариуса с запросом на суму для оформления наследства на вклад.
ТАС не отвечает.
Что делать?
п.с.
Аналогичная проблема с Глобусом.
Пожаловаться в нбу https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2
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Stringer
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:28
Stringer написав: Guineapig написав:
Проблема:
2 месяца как ушло письмо от нотариуса с запросом на суму для оформления наследства на вклад.
ТАС не отвечает.
Что делать?
п.с.
Аналогичная проблема с Глобусом.
Пожаловаться в нбу https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2
Спасибо
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:36
За сегодняшние покупки пудрой или Б5 расплачиваться нужно в июле?
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novichok
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:41
novichok написав:
За сегодняшние покупки пудрой или Б5 расплачиваться нужно в июле?
угу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 08:43
колеги, проскакувала інформація, що нібито від сьогодні операції в касі і тубмах - з комісом ...
а якщо обнал рахунку "Ощадний" в касі після "відлежки", то з чи без ? ваші думки ?
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stas_rst
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