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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:47
_PORT_UA написав:
Добрый день. Друзья никто еще не подбивал сумму процентов по Б5 за май? Что то ничего не сходится, и не сходится очень существенно. Я правильно понимаю по Б5 на остаток 10℅,но на сумму выше 100?
И если у кого были нестыковки в прошлых месяцах,то как вы выясняли этот момент(горячка или местный представитель банка)?
По Б5 уже 7% на остаток, а не 10%
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:48
_PORT_UA написав:
Я правильно понимаю по Б5 на остаток 10℅?
Нет, уже 7%.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:52
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:56
_PORT_UA написав:
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
7% минус 19.5% налогов = 5.6352%
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:02
Striker написав: _PORT_UA написав:
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
7% минус 19.5% налогов = 5.6352%
Для купівлі валюти тримати...добре що хоч це є.
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