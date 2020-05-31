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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:47

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья никто еще не подбивал сумму процентов по Б5 за май? Что то ничего не сходится, и не сходится очень существенно. Я правильно понимаю по Б5 на остаток 10℅,но на сумму выше 100?
И если у кого были нестыковки в прошлых месяцах,то как вы выясняли этот момент(горячка или местный представитель банка)?

По Б5 уже 7% на остаток, а не 10%
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:48

  _PORT_UA написав:Я правильно понимаю по Б5 на остаток 10℅?

Нет, уже 7%.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:56

  _PORT_UA написав:Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.

7% минус 19.5% налогов = 5.6352%
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Striker
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Повідомлень: 505
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:02

  Striker написав:
  _PORT_UA написав:Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.

7% минус 19.5% налогов = 5.6352%

Для купівлі валюти тримати...добре що хоч це є.
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