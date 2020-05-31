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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:47
_PORT_UA написав:
Добрый день. Друзья никто еще не подбивал сумму процентов по Б5 за май? Что то ничего не сходится, и не сходится очень существенно. Я правильно понимаю по Б5 на остаток 10℅,но на сумму выше 100?
И если у кого были нестыковки в прошлых месяцах,то как вы выясняли этот момент(горячка или местный представитель банка)?
По Б5 уже 7% на остаток, а не 10%
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:48
_PORT_UA написав:
Я правильно понимаю по Б5 на остаток 10℅?
Нет, уже 7%.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:52
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:56
_PORT_UA написав:
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
7% минус 19.5% налогов = 5.6352%
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:02
Striker написав: _PORT_UA написав:
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
7% минус 19.5% налогов = 5.6352%
Для купівлі валюти тримати...добре що хоч це є.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:37
uaprofi написав: ricardo написав:
Обмін валюти: з USD карти "Платівка" на UAH карту "Платівка" - це 0.5% ?
имхо будет -0.5%+5 грн
Не зрозумів я логіки:
поміняв 10 дол - зняло 5 грв
поміняв 100 дол - нічого не зняло.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:03
_PORT_UA написав:
понимаю по Б5 на остаток 10℅,но на сумму выше 100?
Неправильно.
Уже давненько 7% и минус налоги
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:20
Кто то подсчитывал примерную сумму за май? Сходится?
Даже при условии 7℅, есть нестыковка. На горячей линии мне вряд ли помогут, а выписку взять в Тас2ю нет возможности.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:24
%% по депо тепер не 1 числа, а в день оформлення вкладу ?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:32
Квесторе_поверніться написав: Striker написав: _PORT_UA написав:
Даже,если и 7℅, все равно меньше по моим подсчетам.
7% минус 19.5% налогов = 5.6352%
Для купівлі валюти тримати...добре що хоч це є.
зачем их там держать, когда есть пимпа
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