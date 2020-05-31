Не у всех есть лимит на Б5. А так да, нифиг надо держать под бомжарские 7%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38
Не у всех есть лимит на Б5. А так да, нифиг надо держать под бомжарские 7%.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:23
моня директ кто-то пользовался, чтобы с Б5 свои деньги утянуть? не появилась комиссия?
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:44
А она пропадала? P2P выход с Б5 платный.
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:37
Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
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