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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38

  Hack-Stock написав:зачем их там держать, когда есть пимпа :roll:

Не у всех есть лимит на Б5. А так да, нифиг надо держать под бомжарские 7%.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:23

моня директ кто-то пользовался, чтобы с Б5 свои деньги утянуть? не появилась комиссия?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:44

  ukrmvs написав:моня директ кто-то пользовался, чтобы с Б5 свои деньги утянуть? не появилась комиссия?

А она пропадала? :shock: P2P выход с Б5 платный.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:37

Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:04

Re: ТАСКОМБАНК

ukrmvs, Вы пробовали на практике?

Monodirect это, как раз, P2P с проводкой через POS.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:24

Re: ТАСКОМБАНК

ukrmvs написав:Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
MONODirect это самый что ни на есть р2р
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:44

  Faceless написав:
ukrmvs написав:Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
MONODirect это самый что ни на есть р2р


в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги.

тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет?
ukrmvs
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