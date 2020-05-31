Не у всех есть лимит на Б5. А так да, нифиг надо держать под бомжарские 7%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:38
Не у всех есть лимит на Б5. А так да, нифиг надо держать под бомжарские 7%.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:23
моня директ кто-то пользовался, чтобы с Б5 свои деньги утянуть? не появилась комиссия?
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:44
А она пропадала? P2P выход с Б5 платный.
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:37
Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:04
Re: ТАСКОМБАНК
ukrmvs, Вы пробовали на практике?
Monodirect это, как раз, P2P с проводкой через POS.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:24
Re: ТАСКОМБАНК
MONODirect это самый что ни на есть р2р
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:44
в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги.
тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет?
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:47
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:09
Re: ТАСКОМБАНК
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:29
Re: ТАСКОМБАНК
У кого есть под рукой перечень МСС по пудре, напомните пожалуйста
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