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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:41

  _PORT_UA написав:Где по Ощадному вкладу посмотреть тарифы?

https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... epozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:52

  Oktawa написав:
  _PORT_UA написав:Где по Ощадному вкладу посмотреть тарифы?

https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... epozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf

Не открывается. Пишет ошибка.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:05

  _PORT_UA написав:
  Oktawa написав:
  _PORT_UA написав:Где по Ощадному вкладу посмотреть тарифы?

https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... epozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf

Не открывается. Пишет ошибка.

Відкривається. Уважніше вводьте.
Poslugy_ta_taryfy_za_vkladnymy_(depozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:10

_PORT_UA
https://tascombank.ua/you/deposits/oshchadnyi
Может так лучше будет, там откроете тарифы
Нажимаете «завантаження» а потом послуги та тарифи...
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 148
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:45

  Hack-Stock написав:У кого есть под рукой перечень МСС по пудре, напомните пожалуйста

Пудра: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296
Востаннє редагувалось Striker в Вів 02 чер, 2020 06:10, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Навіть ксерокопії у касі не допомагають - знову ТАСі прилетіло від НБУ https://mind.ua/news/20211524-nbu-u-tra ... onitoringu
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  Hack-Stock написав:У кого есть под рукой перечень МСС по пудре, напомните пожалуйста

https://tascombank.ua/you/cards/pudra_card
Раздел Твой КБ
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 3423342434253426
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