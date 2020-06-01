|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:41
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:52
Не открывается. Пишет ошибка.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:05
Відкривається. Уважніше вводьте.
Poslugy_ta_taryfy_za_vkladnymy_(depozytnymy)_operatsiiamy_dlia_fizychnykh_osib_vid_04.09.2020.pdf
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:10
_PORT_UA
Может так лучше будет, там откроете тарифы
Нажимаете «завантаження» а потом послуги та тарифи...
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:45
Пудра: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296
Востаннє редагувалось Striker в Вів 02 чер, 2020 06:10, всього редагувалось 1 раз.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:31
Навіть ксерокопії у касі не допомагають - знову ТАСі прилетіло від НБУ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 02 чер, 2020 05:54
Раздел Твой КБ
Додано: Вів 02 чер, 2020 06:51
Re: ТАСКОМБАНК
Вам же пишут, что это банальный P2P-переврд средств, используя ресурсы МПС.
В тарифах для Б5 смотрите пункты 4.1.5 и 4.2.5 — "1,5(4,9) % + 15 грн". Бесплатно только, если забирать с #Pudra.
PS Да и посмотрите выписку по карте monobank, там найдёте инфу каким MCC они забирают деньгу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:11
Re: ТАСКОМБАНК
Никто не проверял ноябрьские акционные депозиты? Мне вторую месячную сумму меньше выплатили. Правда начисление 29 мая. Может два дня на июнь перейдут?
|