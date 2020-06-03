просіть 200 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:33
Re: ТАСКОМБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:52
Через 5 минут после меня жена пошла. Ждём результат.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:53
кредліміт
І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:19
Ничего не дали обоим. И не понял прикол, дала жена мой номер, как обычно спрашивают рабочий и родственников, мне потом баба позвонила и говорит: "Ваша подруга рекомендовала Вас, чтобы я оформил Б5, и получите по 50 грн. Говорю, что у меня уже есть и я только что с банка. Что это было бл##ть??? Конченный дегенератный банк. В это же время пришло смс жене с лимитом 0.
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