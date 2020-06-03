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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:52
greenozon написав: Striker написав:
отказ. Просил 2к.
просіть 200 грн
Через 5 минут после меня жена пошла.
Ждём результат.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
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- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:53
І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).
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alibob
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Додано: Чет 04 чер, 2020 14:19
alibob написав:
І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).
Ничего не дали обоим. И не понял прикол, дала жена мой номер, как обычно спрашивают рабочий и родственников, мне потом баба позвонила и говорит: "Ваша подруга рекомендовала Вас, чтобы я оформил Б5, и получите по 50 грн. Говорю, что у меня уже есть и я только что с банка. Что это было бл##ть??? Конченный дегенератный банк. В это же время пришло смс жене с лимитом 0.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:18
Striker написав: alibob написав:
І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).
Ничего не дали обоим. И не понял прикол, дала жена мой номер, как обычно спрашивают рабочий и родственников, мне потом баба позвонила и говорит: "Ваша подруга рекомендовала Вас, чтобы я оформил Б5, и получите по 50 грн. Говорю, что у меня уже есть и я только что с банка. Что это было бл##ть??? Конченный дегенератный банк. В это же время пришло смс жене с лимитом 0.
Грошей не мають...на днях від них депо виніс під Фонд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:04
Striker написав:
ТАС самки собаки банк. Снова не дали лимит, отказ. Просил 2к. Надо будет наверное вывести отсюда всё под ноль и отнести в Аллу и Форвард.
Вывести всё под ноль отсюда сто миллионов раз хотел сделать.
Но, потерпел и всё получилось.
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rollo
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Додано: Чет 04 чер, 2020 18:01
Striker написав: Квесторе_поверніться написав:
Грошей не мають...на днях від них депо виніс під Фонд.
Так теперь и я вынесу оттуда свои доляры, хоть там далеко не фонд.
прекратіть шатать банк!
а то ще завалиться к єнной матєрі!
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greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19
greenozon не-не, буду на отделении тоже чуть валюты вынесу
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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