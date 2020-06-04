просіть 200 грн
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:33
Re: ТАСКОМБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:52
Через 5 минут после меня жена пошла. Ждём результат.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:53
кредліміт
І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:19
Ничего не дали обоим. И не понял прикол, дала жена мой номер, как обычно спрашивают рабочий и родственников, мне потом баба позвонила и говорит: "Ваша подруга рекомендовала Вас, чтобы я оформил Б5, и получите по 50 грн. Говорю, что у меня уже есть и я только что с банка. Что это было бл##ть??? Конченный дегенератный банк. В это же время пришло смс жене с лимитом 0.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:18
Грошей не мають...на днях від них депо виніс під Фонд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22
Так теперь и я вынесу оттуда свои доляры, хоть там далеко не фонд.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:04
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:01
прекратіть шатать банк!
а то ще завалиться к єнной матєрі!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19
greenozon не-не, буду на отделении тоже чуть валюты вынесу
Кешбечные карты!
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45
Striker
Считаю подаваться в тот же день - не правильно.
И телефоны надо давать другие, можно под это дело новых симок открыть.
И легенда должна определенная быть...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, Hack-Stock, vitaliy1111 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|