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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3424342534263427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:отказ. Просил 2к.


просіть 200 грн :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:52

  greenozon написав:
  Striker написав:отказ. Просил 2к.


просіть 200 грн :)

Через 5 минут после меня жена пошла. :D Ждём результат.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:53

кредліміт

І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:19

  alibob написав:І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).

Ничего не дали обоим. И не понял прикол, дала жена мой номер, как обычно спрашивают рабочий и родственников, мне потом баба позвонила и говорит: "Ваша подруга рекомендовала Вас, чтобы я оформил Б5, и получите по 50 грн. Говорю, что у меня уже есть и я только что с банка. Что это было бл##ть??? Конченный дегенератный банк. В это же время пришло смс жене с лимитом 0.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:18

  Striker написав:
  alibob написав:І не дадуть і не збільшать існуючий до закінчення карантину (сказали приватно).

Ничего не дали обоим. И не понял прикол, дала жена мой номер, как обычно спрашивают рабочий и родственников, мне потом баба позвонила и говорит: "Ваша подруга рекомендовала Вас, чтобы я оформил Б5, и получите по 50 грн. Говорю, что у меня уже есть и я только что с банка. Что это было бл##ть??? Конченный дегенератный банк. В это же время пришло смс жене с лимитом 0.

Грошей не мають...на днях від них депо виніс під Фонд. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:Грошей не мають...на днях від них депо виніс під Фонд. :)

Так теперь и я вынесу оттуда свои доляры, хоть там далеко не фонд.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:04

  Striker написав:ТАС самки собаки банк. Снова не дали лимит, отказ. Просил 2к. Надо будет наверное вывести отсюда всё под ноль и отнести в Аллу и Форвард.

Вывести всё под ноль отсюда сто миллионов раз хотел сделать. :mrgreen:
Но, потерпел и всё получилось. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:01

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Грошей не мають...на днях від них депо виніс під Фонд. :)

Так теперь и я вынесу оттуда свои доляры, хоть там далеко не фонд.


прекратіть шатать банк!
а то ще завалиться к єнной матєрі!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:19

greenozon не-не, буду на отделении тоже чуть валюты вынесу
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45

Striker
Считаю подаваться в тот же день - не правильно.
И телефоны надо давать другие, можно под это дело новых симок открыть.
И легенда должна определенная быть...
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ukrprom2014
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