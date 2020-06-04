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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24
по вике были копейки на долларовом счету, делал небольшую покупку в валюте, блокировка прошла частично с дол счета, частично с гривневого. После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?)) Процентов за овер нет пока, но загасил минус сразу как увидел
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07
Hack-Stock написав:
После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?
Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:41
ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?
Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16
Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?
Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.
Проводка по счету расставит все на места.
- Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
- 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
- Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:41
Что-то пароли 3дсек не приходят
UPD пришли сразу за все попытки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:56
ukrmvs написав: Faceless написав:
ukrmvs написав:Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
MONODirect это самый что ни на есть р2р
в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги.
тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет?
Я вижу еще один член моего списка "одаренных" появился. Ему 4 раза разные люди написали что это стандартный p2p (перевод с карты на карту), а он показывает себя и спорит.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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