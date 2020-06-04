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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24
по вике были копейки на долларовом счету, делал небольшую покупку в валюте, блокировка прошла частично с дол счета, частично с гривневого. После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?)) Процентов за овер нет пока, но загасил минус сразу как увидел
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07
Hack-Stock написав:
После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?
Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:41
ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?
Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16
Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?
Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.
Проводка по счету расставит все на места.
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- Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:41
Что-то пароли 3дсек не приходят
UPD пришли сразу за все попытки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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