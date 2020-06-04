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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

по вике были копейки на долларовом счету, делал небольшую покупку в валюте, блокировка прошла частично с дол счета, частично с гривневого. После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?)) Процентов за овер нет пока, но загасил минус сразу как увидел
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?

Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:41

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?

Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.

т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 544
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?

Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.

т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.

Проводка по счету расставит все на места.
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  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:41

Что-то пароли 3дсек не приходят

UPD пришли сразу за все попытки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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