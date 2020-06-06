Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:56

ukrmvs написав: Faceless написав: ukrmvs написав: Monodirect это не p2p.

В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.

Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм? MONODirect это самый что ни на есть р2р MONODirect это самый что ни на есть р2р

в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги.

тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет? в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги.тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет?

Vorlon написав: ukrmvs написав: А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм? А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?

Какая тут взаимосвязь? Не смешите! Какая тут взаимосвязь? Не смешите!

Я вижу еще один член моего списка "одаренных" появился. Ему 4 раза разные люди написали что это стандартный p2p (перевод с карты на карту), а он показывает себя и спорит.Не, ну че, платежка же в кассах Таси на карту моню была бесплатная когда партнерами были, так что какая-то связь с комисом и партнеркой есть... вот только не в этом случае.