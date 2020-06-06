по вике были копейки на долларовом счету, делал небольшую покупку в валюте, блокировка прошла частично с дол счета, частично с гривневого. После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?)) Процентов за овер нет пока, но загасил минус сразу как увидел
ukrmvs написав:Monodirect это не p2p. В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню. Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
MONODirect это самый что ни на есть р2р
в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги. тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет?
Я вижу еще один член моего списка "одаренных" появился. Ему 4 раза разные люди написали что это стандартный p2p (перевод с карты на карту), а он показывает себя и спорит.
Vorlon написав:
ukrmvs написав:А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
Какая тут взаимосвязь? Не смешите!
Не, ну че, платежка же в кассах Таси на карту моню была бесплатная когда партнерами были, так что какая-то связь с комисом и партнеркой есть... вот только не в этом случае.
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