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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3426342734283429>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

по вике были копейки на долларовом счету, делал небольшую покупку в валюте, блокировка прошла частично с дол счета, частично с гривневого. После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?)) Процентов за овер нет пока, но загасил минус сразу как увидел
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?

Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:41

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?

Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.

т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:16

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:После проводки вся сумма минусом повисла на дол счету, фича?

Так и должно быть. Проверьте через пару дней, когда пройдет пересчет курса на день проводки по счету.

т.е. спишут с гривневого, а баксы вернут?
Проводка уже прошла, мне гривны вернули, а на долл. счет минус повесили.

Проводка по счету расставит все на места.
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  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:41

Что-то пароли 3дсек не приходят

UPD пришли сразу за все попытки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:56

  ukrmvs написав:
  Faceless написав:
ukrmvs написав:Monodirect это не p2p.
В приложении мони ввожу данные тасевской карты и с неё утягиваются деньги на моню.
Ранее было бесплатно. А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?
MONODirect это самый что ни на есть р2р

в стандартном проявлении p2p это захожу в приложение банка и отправляю на другую карту деньги.
тут деньги с карты банка не отправляются, а забираются приложением другого банка. может и p2p тоже называется, но функционал наоборот работает. так что, есть кто пользовался уже в июне, или тут таких нет?

Я вижу еще один член моего списка "одаренных" появился. Ему 4 раза разные люди написали что это стандартный p2p (перевод с карты на карту), а он показывает себя и спорит. :lol:
  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:А теперь не появилась ли вдруг комиссия в связи с разрывом договора между банкамм?

Какая тут взаимосвязь? Не смешите!

Не, ну че, платежка же в кассах Таси на карту моню была бесплатная когда партнерами были, так что какая-то связь с комисом и партнеркой есть... вот только не в этом случае.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:11

  Вкладчик1234 написав:Что-то пароли 3дсек не приходят

UPD пришли сразу за все попытки :)

у таси такое часто
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:21

все помнят что выход п2п с плативки стал платным?

банкомат )
касса )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:23

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:все помнят что выход п2п с плативки стал платным?

банкомат )
касса )
Ну если не из tas2u тянуть то вроде ж нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:29

  Faceless написав:
uaprofi написав:все помнят что выход п2п с плативки стал платным?

банкомат )
касса )
Ну если не из tas2u тянуть то вроде ж нет?


уже всё есть п4.5. в лучшем виде 0,5% + 5 грн
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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