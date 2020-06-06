Зато есть п 4.7.3uaprofi написав:
уже всё
есть п4.5.в лучшем виде 0,5% + 5 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:32
Re: ТАСКОМБАНК
Зато есть п 4.7.3
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:39
и это хорошо, чесно признаюсь даже не заметил сразу
правда так если тянуть в пумб - нужно будет использовать транзит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:21
Поверніть машину часу. 8-ме число ще не настало.
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