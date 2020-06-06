uaprofi написав:в многих банках, начиная с субботы - уже даже настало девятое;)
В СоСо депо відкриває 9 червня.
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uaprofi написав: уже всё есть п4.5. в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3
Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))