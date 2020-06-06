ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:32
uaprofi написав: Faceless написав: uaprofi написав:все помнят что выход п2п с плативки стал платным? банкомат ) касса )
Ну если не из tas2u тянуть то вроде ж нет?
уже всё
есть п4.5.
в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3
Faceless
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Додано: Суб 06 чер, 2020 20:39
Faceless написав:
Зато есть п 4.7.3
и это хорошо, чесно признаюсь даже не заметил сразу
правда так если тянуть в пумб - нужно будет использовать транзит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:21
uaprofi написав:
все помнят что выход п2п с плативки стал платным?
банкомат )
касса )
Поверніть машину часу. 8-ме число ще не настало.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:10
klug написав: uaprofi написав:
все помнят что выход п2п с плативки стал платным?
банкомат )
касса )
Поверніть машину часу. 8-ме число ще не настало.
в многих банках, начиная с субботы - уже даже настало девятое;)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:41
uaprofi написав:
в многих банках, начиная с субботы - уже даже настало девятое;)
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Додано: Нед 07 чер, 2020 07:16
Faceless написав: uaprofi написав:
уже всё
есть п4.5.
в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3
Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))
1finanсier
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Додано: Нед 07 чер, 2020 08:41
1finanсier написав: Faceless написав: uaprofi написав:
уже всё
есть п4.5.
в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3
Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))
Завтра з ранку перевіримо... Цікаво-цікаво.
jay2004
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Додано: Нед 07 чер, 2020 10:14
1finanсier написав:
Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ?
Так, все вірно.
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ukrprom2014
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42
типа пумб копируют
?
v57
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:53
А кто оплачивает МПС за перевод р2р? Банк отправитель, банк получатель или владелец сервиса?
mephala
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