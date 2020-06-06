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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3427342834293430>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:
  Faceless написав:
uaprofi написав:все помнят что выход п2п с плативки стал платным?

банкомат )
касса )
Ну если не из tas2u тянуть то вроде ж нет?


уже всё есть п4.5. в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:39

  Faceless написав:Зато есть п 4.7.3

и это хорошо, чесно признаюсь даже не заметил сразу
правда так если тянуть в пумб - нужно будет использовать транзит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:21

  uaprofi написав:все помнят что выход п2п с плативки стал платным?

банкомат )
касса )

Поверніть машину часу. 8-ме число ще не настало.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:10

  klug написав:
  uaprofi написав:все помнят что выход п2п с плативки стал платным?

банкомат )
касса )

Поверніть машину часу. 8-ме число ще не настало.


в многих банках, начиная с субботы - уже даже настало девятое;)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:41

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:в многих банках, начиная с субботы - уже даже настало девятое;)

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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 07:16

  Faceless написав:
uaprofi написав:
уже всё есть п4.5. в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3

Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:41

  1finanсier написав:
  Faceless написав:
uaprofi написав:
уже всё есть п4.5. в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3

Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))


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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:14

Re: ТАСКОМБАНК

  1finanсier написав:Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ?

Так, все вірно.
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ukrprom2014
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типа пумб копируют :) ?
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:53

Re: ТАСКОМБАНК

А кто оплачивает МПС за перевод р2р? Банк отправитель, банк получатель или владелец сервиса?
mephala
 
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