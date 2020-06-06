ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:28
ukrprom2014 написав: 1finanсier написав:
Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ?
Так, все вірно.
А якщо з картки Конкорду на Платівку, теж буде безкоштовно?
ricardo
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Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40
jay2004 написав: 1finanсier написав: Faceless написав:
Зато есть п 4.7.3
Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))
Завтра з ранку перевіримо... Цікаво-цікаво.
Чого чекати? У діючих тарифах п.4.7.3 виглядає так само. Ви чомусь раптом забули, що у tas2u є власні
тарифи
з п.1.2. Той пункт у тарифах Платівки означає лише, що ТАСька не візьме
подвійну
комісію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40
ricardo написав: ukrprom2014 написав: 1finanсier написав:
Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ?
Так, все вірно.
А якщо з картки Конкорду на Платівку, теж буде безкоштовно?
Пункт 2.2.1
ніхто не відміняв. Буде коміс 0,5% (нецільові кошти).
jay2004
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:29
Тут хоть смотри, хоть не смотри - безналичный вход и выход с плативки платный
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