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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3427342834293430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:28

  ukrprom2014 написав:
  1finanсier написав:Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ?

Так, все вірно.

А якщо з картки Конкорду на Платівку, теж буде безкоштовно?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40

  jay2004 написав:
  1finanсier написав:
  Faceless написав:Зато есть п 4.7.3

Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))


Завтра з ранку перевіримо... Цікаво-цікаво.

Чого чекати? У діючих тарифах п.4.7.3 виглядає так само. Ви чомусь раптом забули, що у tas2u є власні тарифи з п.1.2. Той пункт у тарифах Платівки означає лише, що ТАСька не візьме подвійну комісію.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:40

  ricardo написав:
  ukrprom2014 написав:
  1finanсier написав:Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ?

Так, все вірно.

А якщо з картки Конкорду на Платівку, теж буде безкоштовно?


Пункт 2.2.1 ніхто не відміняв. Буде коміс 0,5% (нецільові кошти).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:29

Re: ТАСКОМБАНК

Тут хоть смотри, хоть не смотри - безналичный вход и выход с плативки платный
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